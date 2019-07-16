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روسيا.. العثور على أضخم قطعة ألماس بتاريخ أوروبا

أخبار روسيا

روسيا.. العثور على أضخم قطعة ألماس بتاريخ أوروبا
Gettyimages.ru brainmaster
صورة تعبيرية
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عثرت شركة AGD Diamonds على ألماسة هي الأكبر في أوروبا بكتلة 222.09 قيراط في مقاطعة أرخانغلسك شمالي روسيا.

يذكر أن أكبر حجر ألماس في السابق عثر عليه في المنطقة عينها بكتلة 181.68 قيراط، وأطلق عليه اسم "رئيس الملائكة ميخائيل".

بالإضافة إلى ذلك وفي نفس المنطقة تم استخراج حجر ألماس بصبغة الليمون، وهو نادر جدا بين الأحجار الكريمة ويزن 47.61 قيراط.

المصدر: RT

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