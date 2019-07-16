ذكرت وسائل إعلام ألبانية أن محتجزا في ألبانيا بأمر من الإنتربول الروسي بتهمة الإرهاب يدعى رسول ميسلايف، قدم نفسه للسلطات على أنه دييغو مارادونا.

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وكانت الشرطة الألبانية أعلنت أوائل الشهر الجاري، أنها القت القبض على مواطن روسي، مطلوب دوليا للاشتباه به في قضايا إرهاب.

ويبلغ هذا المواطن الروسي من العمر 34 عاما، وصدر بحقه أمر اعتقال في 8 أبريل عام 2015، من قبل محكمة منطقة نادتيريتشن في الشيشان.

وفر هذا الرجل من روسيا في يونيو عام 2013 إلى سوريا، حيث انضم إلى تنظيم "داعش" وشارك، وفق التحقيقات، بنشاط في أعمال حربية ضد القوات المسلحة السورية.

واحتجز في ألبانيا بانتظار تسليمه على أساس مادة قانونية متعلقة بـ"المشاركة في جماعات مسلحة غير شرعية في دولة أجنبية".

بالمقابل نفى المعتقل الاتهامات الموجهة إليه، وادعى أنه سافر إلى سوريا لجمع التبرعات لضحايا الحرب، كما قدم نفسه لموظفي مركز الاعتقال المؤقت في منطقة كاريتش الألبانية على أنه دييغو مارادونا.

المصدر: نوفوستي