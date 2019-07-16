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بالفيديو... تحليق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-160" فوق بحر البلطيق

أخبار روسيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها الرسمية في موقع "يوتيوب" تسجيل فيديو يظهر قاذفتين استراتيجيتين "تو-160" حاملتي الصواريخ وهما تقومان بتحليق نظامي فوق بحر البلطيق.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية سابقا بأن قاذفتين استراتيجيتين حاملتي الصواريخ من طراز "تو-160" قامتا بالتحليق فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، مضيفة أن طائرات من القوات الجوية الدنماركية والفنلندية والسويدية رافقت الطائرتين الروسيتين في مراحل منفصلة لتحليقهما.

ويعرض تسجيل الفيديو إحدى القاذفتين الروسيتين وهي ترتفع إلى السماء من زوايا مختلفة. كما يجري جزء من تحليق القاذفة بمرافقة طائرة أخرى.

المصدر: نوفوستي

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