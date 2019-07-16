روسيا.. أكثر من 30 مليون دولار رشى مسترجعة عام 2018

كشف رئيس هيئة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين، عن استرداد ملياري روبل (32 مليون دولار) من أموال الفساد والرشى لمسؤولين حكوميين عام 2018.

وأشار باستريكين إلى أن أكثر من 1.6 مليار روبل أعيدت طواعية.

وقال باستريكين في مقابلة مع "إزفستيا": "كتدبير من الدولة ضد المخالفين كدعوى مدنية أو غرامة أو عقوبات أخرى على الممتلكات أو المصادرة المحتملة للممتلكات، تم ضبط أكثر من 15 مليار روبل في العام الماضي".

وفي هذا العام 2019 أصبح معروفا في وقت سابق أنه في إطار قضية الوزير السابق ميخائيل أبيزوف بشأن الاحتيال، فقد تمت مصادرة ممتلكاته، وقد بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار روبل.

المصدر: إزفيستيا