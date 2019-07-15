شويغو وبارلي يبحثان التعاون العسكري الروسي-الفرنسي

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، عبر الهاتف، مجموعة من القضايا أهمها الأوضاع في مناطق الأزمات، والأمن الأوروبي والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها صدر عقب المكالمة الهاتفية، أن الوزيرين "تبادلا الآراء بشأن الأوضاع في مناطق الأزمات حول العالم والقضايا الحيوية المتعلقة بالأمن الأوروبي".

إضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان "الحالة الراهنة للتعاون الروسي-الفرنسي في المسار العسكري وآفاقه".

وجرت المكالمة في إطار تحضير الوزارتين لعقد جلسة لمجلس التعاون الأمني الروسي-الفرنسي في وقت لاحق.

المصدر: وكالات