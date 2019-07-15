نواب جورجيون يرحبون بقرار بوتين عدم فرض عقوبات إضافية على جورجيا

قيم نواب في البرلمان الجورجي عاليا تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول عدم فرض عقوبات على جورجيا بعد حدوث عدد من الاستفزازات المعادية لروسيا في هذا البلد.

وقال رئيس الكتلة الجورجية المعارضة "تحالف الوطنيين في جورجيا" في البرلمان، غيورغي لوميا، في لقائه مع أعضاء مجلس الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة في موسكو، اليوم الاثنين: "نقيم عاليا موقف روسيا التي لم ترد على هذه الاستفزازات. وهذا هو القرار المسؤول والمتزن للرئيس الروسي وهو يستحق الاحترام، وهذا قرار السياسي الكبير. ويعامل مواطنو جورجيا هذا القرار باحترام".

وأشار لوميا إلى أن الحزب الذي يمثله والشعب الجورجي "لا يقبلان الأساليب الغريبة التي تهين كرامة الإنسان وتستخدمها القوى المدمرة في جورجيا".

وأضاف رئيس كتلة "تحالف الوطنيين في جورجيا" أن أنصار حزبه يدعون الساسة الجورجيين للتخلي عن الأعمال المدمرة التي تعرض أمن جورجيا للخطر.

وأكد لوميا أن حزبه سيطالب سلطات بلاده بعمل ما بوسعها لتسوية الأزمة مع روسيا في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أكد رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوراسي، ليونيد كلاشنيكوف، استعداد روسيا لإجراء حوار مع جورجيا في كل الاتجاهات من أجل استئناف العلاقات الروسية الجورجية.

وأضاف قائلا: "وفي الوقت نفسه، نأمل بمشاهدة خطوات مماثلة من الجانب الجورجي".

المصدر: إنترفاكس