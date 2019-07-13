اعتقال المشتبه به بقتل مضيفة طيران في موسكو (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، على موقعها الرسمي، تسجيل فيديو يعرض اعتقال واستجواب المشتبه به بقتل مضيفة روسية تبلغ من العمر 23 عاما في فندق بموسكو.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، مساء أمس الجمعة، باحتجاز المشتبه به بالقتل من قبل الشرطة. وأضافت أن رجال الأمن حددوا مكانا محتملا لتواجد المشتبه به في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو، لكن اتضح فيما بعد أن الشقة المقصودة فارغة.

وفيما بعد، حصلت قوات الأمن على معلومات أخرى تدل على أن المشتبه به سيكون موجودا في منطقة محطة مترو الأنفاق "أونيفيرسيتيت" غرب موسكو في وقت معين.

وتحدثت فولك أيضا أن المشتبه به حاول مقاومة الشرطة باستخدام سكين أثناء عملية احتجازه.

ويظهر تسجيل الفيديو المنشور لقطات إجراء عملية البحث في شقة المشتبه به وممتلكاته الشخصية، بالإضافة إلى استجوابه. واعترف الرجل بأن سبب قتله لصديقته يعود إلى خلاف شخصي.

المصدر: نوفوستي