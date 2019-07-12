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بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي العلاقات مع أوكرانيا في ضوء مكالمته مع زيلينسكي

أخبار روسيا

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي العلاقات مع أوكرانيا في ضوء مكالمته مع زيلينسكي
Sputnik Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي يترأس اجتماعا للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي يوم 12 يوليو 2019
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلس الأمن القومي العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، في ضوء نتائج مكالمته الهاتفية، أمس، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وأورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، أن المشاركين في الاجتماع "تناولوا، إلى جانب القضايا الملحة في الأجندة الروسية الداخلية، بعض جوانب العلاقات الروسية الأوكرانية، بما في ذلك على ضوء المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي".

وجرى اجتماع مجلس الأمن الروسي بمشاركة رئيسي كلتي غرفتي البرلمان، ورئيس إدارة الكرملين، وسكرتير مجلس الأمن، ووزيري الخارجية والداخلية، ومديري مصلحتي الأمن والاستخبارات الخارجية، وكذلك المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية الطبيعة والبيئة والمواصلات.

وأمس الخميس، تلقى الرئيس الروسي أول اتصال هاتفي من الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي. وأفاد الكرملين لاحقا بأن الرئيسين بحثا "مسائل متعلقة بالتسوية في جنوب شرق أوكرانيا، والعمل المشترك على إعادة الأشخاص المحتجزين من قبل كلا الطرفين"، إضافة إلى "إمكانية استمرار الاتصالات في إطار رباعية نورماندي (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا)" الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر: تاس

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