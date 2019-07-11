بوتين خلال لقاء موراليس: التدخل الخارجي في فنزويلا غير مقبول

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أي تدخل خارجي في فنزويلا غير مقبول، معربا عن أمله في إيجاد حلول بناءة في المفاوضات بين حكومتها ومعارضتها.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، عقب لقائهما، اليوم الخميس، في موسكو: "بالطبع أولينا اهتماما معينا للوضع في فنزويلا. وأكد الجانب الروسي مرارا أن التدخل الروسي في شؤون فنزويلا غير مقبول".

وأضاف بوتين أن "هذا الموقف يلتزم به أيضا الرئيس موراليس"، وتابع: "نأمل في أن يتم، في إطار المفاوضات المنطلقة بدعم النرويج بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، إيجاد حلول مقبولة بالنسبة إلى كل الفنزويليين، ما سيمكن من تطبيع الأوضاع في البلاد".

وفي بيان مشترك تبناه الرئيسان عقب محادثاتهما، أكد بوتين وموراليس تمسك بلديهما بـ "التسوية السلمية للأزمة السياسية" في فنزويلا وضرورة "حل النزاع الداخلي بناء على الالتزام بالقانون والتشريعات المعمول بها".

وشدد الجانبان على "الرفض القاطع للضغوط على كاراكاس عن طريق الآليات الأحادية للعقوبات وإجراءات العزل والتهديدات باستخدام القوة".

وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفيما أعربت روسيا والصين عن دعمهما "للسلطات الشرعية" في البلاد، كانت الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة، خوان غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية، ليعلن نفسه، يوم 23 يناير الماضي، رئيسا انتقاليا لفنزويلا في خطوة يقول إنها تجري بالتوافق مع الدستور، متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية"، بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.

المصدر: RT + وكالات