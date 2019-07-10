"روس آتوم" تزوّد مفاعل الصين التجريبي السريع بالوقود النووي

زوّدت شركة "تفيل" المتفرعة عن مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية، مفاعل الصين التجريبي السريع CEFR بشحنة من الوقود اللازم في إطار التعاون النووي بين روسيا والصين.

تشكل إمدادات الوقود النووي الروسية جزءا لا يتجزأ من التعاون الروسي الصيني الكبير في تطوير تكنولوجيا المفاعلات السريعة.

ويتم بالتزامن مع مشروع المفاعل السريع هذا والمصمم بمشاركة مباشرة من "روس آتوم"، تشييد مفاعل سريع ثان CFR-600 باستطاعة 600 ميغاواط في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين ودخل عقد تزويد الوقود النووي الخاص به حيز التنفيذ مطلع 2019.

وتعليقا علي هذه الشراكة الاستراتيجية قال أوليغ غريغورييف، نائب الرئيس الأول للتجارة والأعمال الدولية في شركة "تفيل" المتفرعة عن "روس آتوم": "يعتبر التعاون مع شركائنا الصينيين إستراتيجيا لشركتنا فنحن نوفر الوقود للمفاعلات من نوع VVER-1000 التي تعمل بالطاقة النووية بمحطة تيانوان الصينية، كما نؤمن الوقود لمفاعلات VVER-1000 بموجب ترخيص من مصنع ييبين الصيني الذي نقوم بتزويده بمكونات الوقود.

وفي الوقت نفسه، نتفاوض على عقود الوقود للمفاعلات الجديدة VVER-1200 في الصين، والتي سيتم إنشاؤها تحت إشراف "روس آتوم" وبتقنياتها.

وأضاف أن التعاون في تقنيات المفاعلات السريعة، بما في ذلك بما يتعلق بدورة الوقود، له معنى استراتيجي لأنه يهدف إلى توليد طاقة نووية ثنائية المكونات في المستقبل.

المصدر: RT