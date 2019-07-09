عارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة رفع دعوى جنائية ضد مقدم البرامج التلفزيوني الجورجي غريغوري غابونيا، الذي شتمه بعبارات بذيئة على الهواء يوم الأحد.

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وقال بوتين للصحفيين في يكاترينبرغ اليوم الثلاثاء: "لا يستحق هذا الشرف. رفع دعاو جنائية بحق أمثاله أمر لا يستحق العناء، دعوه يواصل ثرثرته".

واستخدم غابونيا في حلقة من برنامجه التلفزيوني عبارات نابية بحق بوتين ووالديه الراحلين، ما أثار تنديدا واستهجانا واسعين لدى المواطنين والمسؤولين الجورجيين.

ودانته بشدة السلطات الروسية باعتباره استفزازا غير مسبوق في الدناءة من قبل القوى الراديكالية الجورجية، بينما دعا أعضاء بارزون في مجلس الدوما الروسي إلى ملاحقة الإعلامي الجورجي جنائيا وتسليمه إلى روسيا.

كما دعا البرلمان الروسي لفرض عقوبات اقتصادية على جورجيا، مثل حظر استيراد الخمور والمياه المعدنية منها، لكن بوتين عارض هذه الفكرة "احتراما للشعب الجورجي"، وتفاديا لتعقيد العلاقات الروسية الجورجية بسبب حماقه شخص.

المصدر: وكالات