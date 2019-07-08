موسكو: شتم الرئيس الروسي عار على الجورجيين وضرب غير مسبوق من الخسة والدناءة

دان الكرملين بشدة حادث إهانة روسيا ورئيسها بعبارات نابية على التلفزيون الجورجي أمس، واعتبرته عارا كبيرا على الجورجيين، كما وصفته الخارجية الروسية بأنه ضرب غير مسبوق من الدناءة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية إن هذه الإهانات غير مقبولة إطلاقا ولا تليق بالشعب الجورجي، وأن الحادث جاء وسط نوبات جديدة من مشاعر الكراهية للروس في هذه البلد، تنمّ عن "عجز أو عزوف السلطات عن ضبط الزعران الراديكاليين من البداية"، لافتا رغم ذلك إلى شجب جميع القيادات الجورجية هذا التصرف الشائن.

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بدورها، عبرت الخارجية الروسية عن تنديدها بهذه "الهجمة البذيئة على القيادة الروسية التي دبرتها قناة "روستافي2" الجورجية"، معتبرة أنها تمثل "استفزازا سافرا جديدا من القوى الراديكالية الجورجية يهدف إلى تقويض العلاقات الروسية الجورجية".

وأضافت أن السلطات الجورجية وبخلاف ما حدث بعد تعرض الوفد الروسي للاعتداء في تبليسي في 20 يونيو الماضي، لم تسارع لتبرير تصرفات الراديكاليين، مكتفية بالنأي بنفسها عنهم والتنديد بسلوكهم.

وتابعت: "نقدّر مدى الغضب العادل الذي قابل به المجتمع الجورجي هذه الأحداث"، وموسكو تنتظر ردا مناسبا من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والصحفيين أيضا على "مشهد لا مكان له في الدول المتحضرة".

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "فيسبوك"، أن حادث إهانة الرئيس الروسي من تدبير الرئيس الجورجي السابق ميخائيل سآكشفيلي، الذي يستخدم قناة "روستافي2" أداة سياسية لتحقيق مآربه في الانتخابات الجورجية المقبلة.

من جانبه، وصف نائب رئيس البرلمان الجورجي غيورغي فولسكي هذا الحادث بأنه "استفزاز سياسي قذر" وتكرار لمحاولة انقلابية أحبطتها السلطات مؤخرا، يهدف لزعزعة الاستقرار وإثارة موجة جديدة من النزاع بين جورجيا وروسيا بما يحمله ذلك من صعوبات اقتصادية لمواطني البلاد وعقوبات جديدة على جورجيا.

أما قناة "روستافي2" فقد انتقدت مذيعها صاحب الشتيمة غيورغي غابونيا من حيث الشكل، معربة عن تضامنها مع محتواها، ولمست في رد الحكومة الجورجية "نوعا من الضغط على الصحافة والتهديد لحريتها".

وكان غابونيا قد كال عبر برنامجه مساء أمس المسبات والشتائم باللغة الروسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووالديه الراحلين مستخدما أبشع الألفاظ، مما أثار غضبا واستياء قطاع واسع من المجتمع الجورجي.

المصدر: وكالات