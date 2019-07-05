الكرملين: صفقة "إس-400" مع تركيا سارية وفقا للجدول الزمني المنصوص

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، استمرار روسيا في تنفيذ صفقة صواريخ "إس-400" مع تركيا، وفقا لما هو مقرر وتبعا للجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاقات ذات الشأن.

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وتعليقا على المعلومات التي تحدثت عن بدء وصول أولى قطع هذه المنظومة إلى تركيا اعتبارا من الـ7 من هذا الشهر، قال بيسكوف: "يمكنني أن أؤكد من الكرملين أن صفقة صواريخ "إس-400" يجري تنفيذها كما هو مخطط لها".

وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء حليفتها تركيا في الناتو الصواريخ الروسية، خوفا من استخدام موسكو هذه الصواريخ في كشف أسرار أسلحة الجيوش الغربية ومعرفة نقاط ضعفها باختراق منظومات الناتو عبر تركيا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر على المضي قدما في تنفيذ هذه الصفقة التي يغطي القسم الأكبر من قيمتها قرض قدمته موسكو لأنقرة بفائدة بسيطة.

المصدر: "إنترفاكس"