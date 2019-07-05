أظهر مقطع فيديو عمق الصداقة التي تربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، حيث التقيا في مطار روما وتعانقا بحرارة وسعادة غامرتين.

يذكر أن بوتين وبرلسكوني تجمعهما صداقة قديمة، وهما على اتصال حتى بعد أن غادر الملياردير الإيطالي منصبه على رأس الحكومة الإيطالية.

وزار برلوسكوني موسكو والتقى بالرئيس الروسي مرات عدة في السنوات الأخيرة، ودأب على تعزيز العلاقات بين روما وموسكو، ولم يفوت محفلا إلا ودافع فيه عن مواقف روسيا.

المصدر: "نوفوستي"