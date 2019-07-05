مناورات روسية موازية لمناورات الناتو في البحر الأسود

أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية أن الجيش الروسي بدأ في إجراء مناورات عسكرية في مياه البحر الأسود، حيث تجري قوات حلف الناتو البحرية هناك مناوراتها Sea Breeze.

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وتشارك في المناورات الروسية المقررة سلفا، عشر سفن حربية بينها سفينتا الإنزال الكبيرتان "آزوف" و"كونيكوف"، وعدة سفن حاملة للصواريخ.

وتنفذ السفن الروسية مناوراتها في مواقع بحرية خاصة بالتدريبات، فيما ستجرى عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية وقذائف مدفعية على أهدافها في المرحلة النهائية للمناورات.

وأفاد بيان عسكري روسي بأن "مجموعات سفن أسطول البحر الأسود تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير لمراقبة أنشطة سفن الناتو المشاركة في مناورات Sea Breeze 2019 في القسم الغربي من البحر الأسود".

وتشارك حوالي 30 سفينة حربية، و30 طائرة، وأكثر من 900 عسكري من حلف الناتو في هذه المناورات التي وصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنها محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

المصدر: "نوفوستي"