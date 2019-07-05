أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن مقاتلة "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود بعد اقترابها من الحدود الروسية، وأجبرتها على الابتعاد إلى حيث جاءت.

وذكرت الوزارة أن أجهزة المراقبة الروسية رصدت طائرة استطلاع أمريكية من نوع "P-8A Poseidon" فوق المياه الدولية للبحر الأسود، كانت تقترب من الحدود الروسية.

وأضافت أن مقاتلة "سو-27" أقلعت من المنطقة العسكرية الجنوبية، واقتربت من طائرة الاستطلاع الأمريكية إلى مسافة آمنة وأجبرتها على مغادرة المنطقة بعيدا.

المصدر: "إنترفاكس"