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بوتين: مستعدون للاتفاق على الحد من التسلح إذا وافقت واشنطن

أخبار روسيا

بوتين: مستعدون للاتفاق على الحد من التسلح إذا وافقت واشنطن
Sputnik Grigory Sysoev
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود إرادة سياسية لدى موسكو للاتفاق مع واشنطن في مجال الحد من التسلح، مشيرا إلى أن الأمر الآن متروك للولايات المتحدة.

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وقال لصحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية قبيل توجهه اليوم إلى إيطاليا في زيارة رسمية: "التوصل إلى اتفاقات ملموسة في مجال الحد من التسلح من شأنه أن يعزز الاستقرار الدولي".

وأضاف: "لدى روسيا الإرادة السياسية الكافية للانخراط في مفاوضات تؤدي إلى الحد من التسلح، والآن الأمر متروك للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه تحدث حول هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة "العشرين" مؤخرا في اليابان.

كما أشار إلى أن روسيا اقترحت في أكتوبر الماضي على الولايات المتحدة تبني إعلان "عدم جواز الحرب النووية" والإقرار بعواقبها المدمرة، وقال: "لكن حتى الآن، ليس هناك أي رد من الجانب الأمريكي".

وذكر الرئيس الروسي أن واشنطن بدأت مؤخرا بالتفكير في استئناف الحوار حول أجندة استراتيجية واسعة النطاق مع روسيا.

وسيؤدي بوتين اليوم 4 يوليو زيارة رسمية إلى إيطاليا يجري خلالها محادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، ويلتقي بابا الفاتيكان فرنسيس.

المصدر: "نوفوستي"

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