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بوتين: الشراكة الروسية مع تركيا على مستوى استراتيجي

أخبار روسيا

بوتين: الشراكة الروسية مع تركيا على مستوى استراتيجي
Sputnik Mikhail Klimentyev
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، 29 يونيو 2019
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الشراكة بين روسيا وتركيا على مستوى استراتيجي، مضيفا أنه على اتصال دائم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكر أنه يتم حاليا تنفيذ مشاريع روسية تركية كبيرة وهامة، منها بناء محطة "أكويو" النووية، وأنبوب الغاز "السيل التركي".

وأضاف: "توجد بيننا العديد من المشاريع المشتركة والهامة. والعامل الهام للاستقرار الدولي هو الجهود المنسقة لروسيا وتركيا بهدف تطبيع وإطلاق العملية السلمية في سوريا".

المصدر: نوفوستي

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