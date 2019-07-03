بابا الفاتيكان يعبر عن تعازيه لذوي البحارة الروس ضحايا الحريق في الغواصة العلمية

عبر بابا الفاتيكان، فرنسيس، عن تعازيه لذوي البحارة الروس الذين لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع داخل غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار، الاثنين الماضي.

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وقال المتحدث باسم بابا الفاتيكان، ألساندرو جيزوتي، للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تم إبلاغ بابا الفاتيكان بوقوع كارثة الغواصة الروسية. وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا وكل من شملته هذه المأساة".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل 14 بحارا جراء حريق شب داخل غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار. وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، بزيارة مدينة سيفيرومورسك، التي توجد فيها الغواصة حاليا، والاطلاع شخصيا على التحقيقات حول أسباب الكارثة، وكذلك تقديم المساعدات الضرورية لأقرباء القتلى، وإبلاغ الرئيس بنتائج التحقيق.

المصدر: نوفوستي