الخارجية الروسية: بيدرسن إلى موسكو غدا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيقوم بزيارة إلى موسكو في الـ4 والـ5 من الشهر الجاري.

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وقال فيرشينين للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي سيلتقي يوم الجمعة بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وأفاد الدبلوماسي الروسي أيضا بأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، باستثناء تفاصيل قليلة.

وتابع: "إننا نستعد لأن تبدأ (اللجنة) عملها بأسرع ما يمكن. ومن المهم تنسيق التفاصيل الباقية، ونحن قريبون من ذلك".

وتجري مفاوضات تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، في مدينتي جنيف ونور سلطان (أستانا سابقا)، فيما أصبح مؤتمر الحوار السوري الذي جرى في مدينة سوتشي الروسية في 30 يناير عام 2018 أول محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من المشاركين في النزاع السوري في ساحة تفاوض واحدة. وأصبح القرار بإنشاء اللجنة الدستورية السورية التي تعمل في جنيف على إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا، نتيجة رئيسية لهذا المؤتمر.

المصدر: نوفوستي