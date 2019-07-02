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مجلس الأمن القومي الروسي: الناتو يريد إنشاء أنظمة موالية له في دول حليفة لنا

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مجلس الأمن القومي الروسي: الناتو يريد إنشاء أنظمة موالية له في دول حليفة لنا
Sputnik MAXIM BLINOV
نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي رشيد نورعلييف
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صرح نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، رشيد نورعلييف، بأن الناتو يسعى ليجلب إلى السلطة أنظمة موالية للغرب في بعض الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال نورعلييف في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، نشر اليوم الثلاثاء: "ليس سرا بالنسبة لنا أن الناتو يقوم بتهيئة الظروف ليجلب إلى السلطة في بعض الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنظمة موالية للغرب، بما في ذلك من خلال إثارة (الثورات الملونة)".

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وأضاف نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي قائلا: "أود التأكيد أن التعاون بين الدول الثالثة والناتو فيه دائما عنصر معاد لروسيا"، مشيرا إلى أن الناتو يسعى لدق الإسفين بين روسيا وحلفائها في المنظمة المذكورة.

يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تم تأسيسها في عام 2002، وتضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان. ويتمثل هدف المنظمة في تعزيز الأمن في المنطقة وحماية سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء فيها.

المصدر: نوفوستي

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