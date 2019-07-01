صوّت معنا لتحديد أفضل صورة في مسابقة أندريه ستينين الدولية للصحفيين المصورين الشباب

يمكنك عزيزي القارئ المشاركة في التصويت على أفضل صورة في مسابقة أندريه ستينين الدولية للصحفيين المصورين الشباب، لتحديد الصورة الفائزة على شبكة الإنترنت، من القائمة القصيرة 2019.

وسوف يستمر التصويت عبر الإنترنت حتى الساعة 23:59 بتوقيت موسكو يوم 31 يوليو المقبل. وبإمكانك المشاركة في التصويت من خلال حسابك على "فكونتاكتي" VK، و"تويتر"، و"فيسبوك"، أو "ويبو" الصينية. وسيعلن عن الفائز بالتصويت الإلكتروني في 1 أغسطس، وسوف يحصل صاحب أشهر صورة على شبكة الإنترنت على شهادة المسابقة.

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وصرحت المشرفة على مسابقة أندريه ستينين الدولية ومديرة هيئة المشاريع المرئية في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، أكسانا أولينيك، بأن التصويت الإلكتروني، وكذلك الجولة الدولية للصور الفائزة قد أصبحت تقليدا عريقا للمسابقة، التي تقام للمرة الرابعة، لتثبت مع كل عام، لا الاهتمام المتزايد بالتصوير الفوتوغرافي فحسب، وإنما ارتفاع مستوى الجودة في العالم.

وتابعت أولينيك: "إن التدفق المعلوماتي الحديث هو عالم هائل من الصور المرئية التي لا تحتاج إلى الترجمة من أجل إدراكها. لهذا السبب اتسعت دائرة المهتمين بتقييم الصور عاما بعد عام في جميع أنحاء العالم، كذلك أصبح المشاهد أكثر ابتكارا في عملية الانتقاء. فلم يعد يسعى وراء اللوحة الفنية الرائعة فحسب، وإنما أصبح يهتم بالقصة وراء هذه اللوحة. كما أن التصويت عبر الإنترنت يضعنا أمام مقارنة بين انتقاء جمهور الإنترنت من جهة، واختيار لجنة التحكيم المتخصصة من جهة أخرى".

وستنشر نتيجة التصويت بداية شهر أغسطس المقبل، بينما تنشر نتائج لجنة التحكيم المتخصصة في سبتمبر. وسوف تعلن مطلع الخريف المقبل نتائج مسابقة أندريه ستينين، وتمنح الجوائز للفائزين في حفل رسمي بموسكو، بالتزامن مع افتتاح معرض الفنانين الفائزين بالمسابقة، ثم تبدأ الجولة الفنية لهذا المعرض حول العالم، وهو التقليد الذي أصبح متعارفا عليه بالنسبة لهذه المسابقة.

وتحمل المسابقة اسم أندريه ستينين، وهو مصور صحفي روسي شاب، لقي حتفه في عملية قصف بمنطقة النزاع جنوب شرق أوكرانيا، 6 أغسطس 2014. وهي مسابقة سنوية يشارك فيها مصورون صحفيون شباب، تتراوح أعمارهم بين 18 و 33 عاماً.

المصدر: RT