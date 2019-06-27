أفاد نائب مدير مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الكومبيوتر، نيكولاي موراشوف، بأن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، الذي جرى في 20 يونيو الجاري، تعرض لـ 5 هجمات دوس (DDoS).

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وقال موراشوف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نعم، حقا، واجهنا العام الجاري 5 هجمات دوس على المصادر المختلفة المشاركة في بث الخط المباشر للرئيس الروسي. وتم شن هجوم واحد بشكل مباشر على الموارد الإعلامية للشركة الروسية للتلفزيون والإذاعة، فيما كانت 4 هجمات أخرى تهدف إلى إفشال عمل أنظمة الحوار بين المواطنين والرئيس الروسي".

المصدر: تاس