إحباط أكثر من 25 ألف هجوم سيبراني على موارد القوات المسلحة الروسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الوزارة أحبطت أكثر من 25 ألف هجوم إلكتروني على موارد القوات المسلحة.

وقال كوناشينكوف، خلال منتدى "آرميا- 2019 ": "اليوم، لا يمكن التقليل من قيمة العمليات الإلكترونية، إذ نواجه بانتظام محاولات تأثير مختلفة للمعلومات-الفنية الخارجية على أنظمتنا، وعلى وجه الخصوص، الهجمات على موارد الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع الروسية وحتى على القناة التلفزيونية " زفيزدا" ​​​. منذ عام 2013، في إطار عمل نظام حماية المعلومات، وكشف أكثر من 25 ألف محاولة لغزو موارد المعلومات للقوات المسلحة".



وافتتح يوم الثلاثاء، منتدى "آرميا-2019" (الجيش-2019) في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، بمشاركة وفود من 120 دولة أجنبية، بما في ذلك 41 من وزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للجيوش الوطنية، وأكثر من 1300 شركة تعرض أكثر من 27 ألف معروضاً، بما في ذلك 361 نموذجاً للتقنيات العسكرية والخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وتعتبر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية شريكاً إعلاميا رئيسيا للمنتدى.

المصدر: وكالات

