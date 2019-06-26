بوتين يفاجئ زعيم الحزب الشيوعي بهدية غير متوقعة!

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم الحزب الشيوعي غينادي زوغانوف في عيد ميلاده الـ75، بهدية غير منتظرة، تمثلت بنسخة نادرة من وثائق مؤتمرللحزب الشيوعي السوفيتي ولوحة فنية.

وأثناء افتتاح اجتماع مجلس الدولة في الكرملين اليوم، التفت بوتين للمشاركين معلنا أن اليوم يصادف الذكرى اليوبيلية لميلاد "غريمه" السياسي، وعرض عليه أن يهنئه.

وقال بوتين: "انتسب (زوغانوف) إلى الحزب الشيوعي، على حد علمنا، في عام 1966. وفي نفس العام، انعقد مؤتمر الحزب الثالث والعشرون. لتذكيرك بأحداث هذا الوقت، أريد أن أقدم لك هدية".

وتوجه الرئيس الروسي نحو زعيم الحزب الشيوعي وسلمه كتاب "مواد المؤتمر الثالث والعشرين للحزب الشيوعي" السوفيتي، وكذلك لوحة فنية للمربع أمام قصر المؤتمرات الذي عقد فيه مؤتمر الحزب آنذاك (الآن يسمى قصر الدولة داخل الكرملين).

المصدر: نوفوستي