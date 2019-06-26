تصفية "داعشي" خطط لعمل إرهابي في مدينة ساراتوف وسط روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي اليوم الأربعاء، إحباطها عملية إرهابية خطط لها "داعشي" لاستهداف أحد الأماكن العامة في مدينة ساراتوف وسط البلاد.

وفي التفاصيل، كشف الأمن الفدرالي أن مواطنا روسيا، وبعد مبايعته قيادات لتنظيم "داعش" الإرهابي وبناء على تعليمات التنظيم، جمع المكونات اللازمة لصنع عبوة ناسفة، وجهز ورشة في إحدى تعاونيات المرائب بهدف إنتاج المتفجرات.

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وأبدى المجرم مقاومة شرسة لرجال الأمن لدى محاولتهم اعتقاله، ما اضطرهم لتصفيته دون وقوع إصابات في صفوفهم أو بين المدنيين.

وأضاف الأمن الفدرالي أنه تم العثور في وكر "الداعشي" على أسلحة نارية وذخيرة ومادة متفجرة جاهزة للاستخدام، إضافة إلى مكونات تكفي لتجميع بضع عبوات ناسفة.

المصدر: RT