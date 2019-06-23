مصرع مطربة روسية خلال تصادم قارب وزورق
الصورة لهيئة البحث والانقاذ بمقاطعة سامارا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m119
انتشلت فرق الطوارئ الروسية، من نهر الفولغا جثة مطربة شابة تبلغ من العمر 28 عاما غرقت بسبب تصادم قارب وزورق في نهر مدينة سامارا .
وقالت مديرية حالات الطوارئ في المقاطعة، إن يوليا غولدينا، وهي مطربة شهيرة في المنطقة، اختفت خلال الحادث، ولاحقا عثر على جثتها.
وقع الحادث مساء الجمعة، وخلاله اصطدم الزورق "سيلفر" بالقارب "كازانكا" في مياه نهر الفولغا وكان الزورق يقل شخصين ولم يصابا بأذى.
أما القارب الذي غرق، فكان يقل خمسة أشخاص، وترجح السلطات، أنهم كانوا سكارى، وهم 3 فتيات وشابان.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)