كشف المتحدث الرئاسي ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يتفاعل عاطفيا مع الأسئلة المتحاملة التي تطرح عليه، إلا أن أي سؤال ومهما كان قاسيا أو صعبا لا يمكنه أن يخرجه عن طوره.

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وقال بيسكوف على أثير قناة "روسيا 1": "لا... إنه يتفاعل عاطفيا مع الأسئلة المتحاملة وغير المتطابقة مع الواقع وغير الملائمة. هذا لا يعني أن بوتين يغضب من هكذا أسئلة، بل يعني أنه عليها ويشرح إجابته بشكل عاطفي ومؤثر للغاية كي يفهم الناس".

وأضاف: نقوم بكل ما يلزم من تبيان الحقائق ودعوة وسائل الإعلام "حتى يتحدثوا عن القرارات التي يتم اتخاذها".

وأكد المتحدث أنه قبل الإعلان عن "الخط المباشر" مع الرئيس، تحاول إدارة الكرملين "التنبؤ بالموضوعات الأكثر صلة بالرئيس" وأشار إلى أن هناك قسما كبيرا من الموظفين المكلفين بمعالجة القضايا التي يستفسر عنها المواطنون في أسئلتهم.

المصدر: "إنترفاكس"