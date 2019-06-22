الأمن الروسي يصفي داعشيين في داغستان

تمكن رجال الأمن الفيدرالي الروسي، من القضاء على اثنين من أنصار "داعش" في جمهورية داغستان الروسية.

وذكر مصدر في المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في حديث لمراسل تاس اليوم الأحد، أن هذين المجرمين، كانا يعدان لمهاجمة مجموعة من رجال الأمن.

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وقال المصدر: "في حوالي الساعة 10:00 من مساء السبت، حاول الأمن إيقاف سيارة كان يستقلها مسلحان، على الطريق بين قريتي إيندير وكارلانيورت في منطقة خاسافيورت. ولكن ركاب السيارة أطلقا النار على رجال الأمن الذين تمكنوا من القضاء عليهما خلال تبادل إطلاق النار". ولدى تفتيش السيارة، عثر على بندقية آلية ومسدس.

وأشار المصدر، إلى أن المسلحين، من أنصار تنظيم "داعش"، وخططا للاعتداء على رجال الشرطة وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

المصدر: تاس