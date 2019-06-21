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الجيش الروسي يرصد نشاط 15 طائرة استطلاع أجنبية

أخبار روسيا

الجيش الروسي يرصد نشاط 15 طائرة استطلاع أجنبية
Sputnik Evgeni Odinokov
مقاتلتان من طراز "سو-30 إم2" خلال تدريبات جنوبي روسيا (صورة أرشيفية)
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ذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، أن 15 طائرة أجنبية نفذت نشاطات استطلاعية قرب الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي.

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وأضافت الصحيفة وهي لسان القوات المسلحة الروسية، أن مقاتلات روسية قامت خلال الفترة المذكورة بطلعتين لمنع انتهاك أجواء البلاد، وأنه لم يحدث أي اختراق للمجال الجوي الروسي.

وفي وقت سابق، أفادت مواقع غربية خاصة برصد تحليق الطيران الحربي، بأن طائرات أمريكية نفذت ومنذ بداية الشهر الحالي عدة تحليقات استطلاعية قرب السواحل الروسية فوق البحر الأسود.

المصدر: "نوفوستي"

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