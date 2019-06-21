الجيش الروسي يرصد نشاط 15 طائرة استطلاع أجنبية

ذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، أن 15 طائرة أجنبية نفذت نشاطات استطلاعية قرب الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي.

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وأضافت الصحيفة وهي لسان القوات المسلحة الروسية، أن مقاتلات روسية قامت خلال الفترة المذكورة بطلعتين لمنع انتهاك أجواء البلاد، وأنه لم يحدث أي اختراق للمجال الجوي الروسي.

وفي وقت سابق، أفادت مواقع غربية خاصة برصد تحليق الطيران الحربي، بأن طائرات أمريكية نفذت ومنذ بداية الشهر الحالي عدة تحليقات استطلاعية قرب السواحل الروسية فوق البحر الأسود.

المصدر: "نوفوستي"