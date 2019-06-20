بوتين يجيب على سؤال عن "نكات" يعلمها عن نفسه

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار إجابته على أسئلة المواطنين الروس ضمن الحوار السنوي المباشر معهم، سؤالا عما إذا كان يعرف نكاتا تروى عنه، وأن يسرد إحداها إذا كان يعرفها.

لكن بوتين أجاب بالنفي قائلا: "لدي الآن زميل قادر على هذا (سرد النكت) أفضل مني" في إشارة منه إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، قال بوتين إنه يعتبر زيلينسكي شخصا موهوبا مستذكرا أداءه في برنامج "كا في أن" ("نادي المرحين والفطناء") التلفزيوني، لكنه الآن "لم يعد مضحكا".

المصدر: غازيتا رو