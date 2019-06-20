هجمات إلكترونية من أراضي أوكرانيا على مركز استقبال اتصالات الخط المباشر مع بوتين

أحبطت روسيا هجمات سيبرانية كبيرة اليوم على مركز الاتصال المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم شنها من الخارج ومن أراضي أوكرانيا تحديدا، وفقا لما أعلنته وكالة "نوفوستي".

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وذكرت رئيسة تحرير قناة RT مرغريتا سيمونيان، أنه تم تنفيذ الهجوم من أراضي أوكرانيا، وأضافت: "هجوم DDos، الذي عرقل تطبيق (موسكو - بوتين) تم من أوكرانيا"، وأكدت أن مركز الاتصال يعمل حاليا في وضع عادي رغم هذه الهجمات.

وأوضحت شركة "روستيليكوم" الروسية للاتصالات، أنها أحبطت عدة هجمات سيبرانية على مركز استقبال اتصالات الخط المباشر، وأن مركز الاتصال تعرض لهجومين قويين من بين هذه الهجمات، ونجح خبراؤها في صدهما ولم يؤثرا في حوار بوتين والمواطنين.

وقالت مقدمة البرنامج خلال هذا اللقاء السنوي الذي يجريه الرئيس الروسي مع مواطنيه تحت اسم"الخط المباشر": "تلقينا الكثير من اتصالات الفيديو من دول غربية، وفهمنا بعدها أنها هجمات سيبرانية وتم التعامل معها وإحباطها".

وبدأ الخط المباشر مع الرئيس بوتين ظهر اليوم في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت موسكو حيث تم استقبال الأسئلة من 9 يونيو وحتى نهاية الحوار.

يذكر أن الخط المباشر مع الرئيس بوتين هو تقليد سنوي يجرى هذا العام للمرة الـ17 ويجيب خلاله الرئيس الروسي على أسئلة المواطنين على الهواء مباشرة، وبإمكان الجميع طرح أسئلتهم عبر اتصال هاتفي أو رسالة نصية، أو تسجيل فيديو.

وحسب وسائل الإعلام الروسية فإن عدد الأسئلة التي طرحت حتى الآن خلال برنامج اليوم، تجاوزت المليون سؤال، علما بأن معظم الأسئلة ترد أثناء بث البرنامج، ويبلغ عدد الأسئلة ما بين مليونين وثلاثة ملايين سنويا.

المصدر: وكالات روسية