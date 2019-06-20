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الدفاع الروسية تنفي انتهاك قاذفاتها أجواء اليابان

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الدفاع الروسية تنفي انتهاك قاذفاتها أجواء اليابان
Sputnik Sergei Pivovarov
القاذفة الاستراتيجيتية حاملة الصواريخ من نوع "تو-95 إم إس"
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نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مزاعم انتهاك اثنتين من القاذفات الروسية أجواء أي دولة أجنبية خلال تحليقها فوق المحيط الهادئ.

وقالت الوزارة إن قاذفتين استراتيجيتين حاملتين للصواريخ من نوع "تو-95 إم إس" التزمتا خلال تحليقهما فوق مياه بحر اليابان وبحري الصين الشرقي والجنوبي والمحيط الهادئ التزاما كاملا بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم تنتهكا حدود دول أخرى.

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وأضافت أن هذا التحليق المبرمج جرى فوق المياه الدولية واستغرق 14 ساعة، وفي بعض مراحله رافقت الطائرات الحربية اليابانية الطائرتين الروسيتين.

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام يابانية عن وزارة دفاع البلاد أن قاذفة روسية اخترقت الأجواء اليابانية مرتين صباح اليوم الخميس، في منطقة جزيرة أوكينافا الجنوبية وجزيرة هاتيزا في بحر الفلبين.

المصدر: وكالات

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