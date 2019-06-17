نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر مشاهد مصورة من داخل مطار طرابلس الدولي الذي تستميت قوات حكومة الوفاق لاستعادة السيطرة عليه.

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وتبادل طرفا الصراع المسلح مرارا السيطرة على مطار طرابلس العالمي الواقع في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس في بداية المعارك التي انطلقت في 4 أبريل الماضي، إلا أن قوات "الجيش الوطني" أحكمت سيطرتها عليه لاحقا.

وتركز قوات حكومة الوفاق الوطني هجماتها على هذا الهدف منذ عدة أيام، حيث تدور يوميا معارك طاحنة بالأسلحة الثقيلة في محيطه.

وكانت وسائل الإعلام التابعة لحكومة الوفاق أعلنت أمس الأول أن قواتها استعادت السيطرة على المطار الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014.

وفي صيف ذلك العام شهد هذا المرفق معارك طاحنة بين قوات "فجر ليبيا" وقوات تابعة لمدينة الزنتان انتهت بسيطرة قوات "فجر ليبيا" على المطار وإحراق بعض مرافقه الحيوية، وخاصة صالة استقبال المسافرين الرئيسة.

ونفت وسائل الإعلام التابعة لـ"الجيش الوطني" الأنباء التي أفادت بأن قوات حكومة الوفاق قد دخلت إلى المطار وسيطرت على أقسام كبيرة منه، ونشرت مقاطع فيديو من داخله لتأكيد ذلك.

ولا تزال قوات حكومة الوفاق تستهدف المطار من مواقعها بالمدفعية الثقيلة وبصواريخ مضادة للجو تم تعديلها وتحويلها إلى صواريخ أرض أرض، تمهيدا لشن هجمات برية واقتحامه بهدف قطع خطوط الإمداد الرابطة بين مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة وتمركزات "الجيش الوطني" في محاور القتال المتاخمة للعاصمة.

بالمقابل، لا تزال قوات "الجيش" وفق مقاطع الفيديو المتداولة، تسيطر على المطار وتتصدى لمحاولات قوات الوفاق اختراق دفاعاتها في هذا المحور الحيوي.

المصدر: RT