4 قتلى حصيلة ضحايا حريق ناقلة النفط في قزوين

أعلنت شركة "فولجكويه باروخودستفو" عن مصرع شخص آخر جراء حريق اندلع الثلاثاء الماضي على متن ناقلة نفط في ميناء محج قلعة التجاري بداغستان (بحر قزوين) ليصل عدد ضحايا الحادث إلى 4 قتلى.

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وجاء في بيان صدر عن الشركة صاحبة ناقلة النفط ونشر على موقعها الرسمي: "قتل 4 أشخاص".

وكانت لجنة التحقيق المحلية أفادت في وقت سابق بأن الحريق الذي اندلع على متن ناقلة النفط نجم عن انفجار خليط الغاز في غرفة المحرك أثناء عملية نقل المنتجات النفطية منها. وأدى الحادث إلى مقتل 3 أشخاص ونقل 3 مصابين إلى المستشفى.

من جانبه أعلن المدير العام للميناء، أليك عبد الحميدوف، أن الميناء يعمل بشكل نظامي بعد إطفاء الحريق في ناقلة النفط. وكان داخل السفينة لحظة وقوع الانفجار نحو ألفي طن من النفط.

المصدر: إنترفاكس