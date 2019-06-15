بوتين يشيد بنجاح التعاون الاستثماري بين روسيا وقطر

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مناقشة الوضع في الشرق الأوسط والتعاون الاستثماري بين البلدين.

وأجرى بوتين وآل ثاني لقاء بمشاركة وفدي البلدين، اليوم السبت، على هامش قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

وقال بوتين أثناء اللقاء: "تعد قطر شريكا مهما بالنسبة لنا في المنطقة وليس فقط في الشرق الأوسط، بل وشمال أفريقيا. ونشهد تعاونا كبيرا في إطار النشاطات الاستثمارية. وتعمل صناديقنا الاستثمارية بشكل حيوي".

وذكر بوتين أنه تم سابقا بفضل قرار السلطات القطرية تخصيص ملياري دولار لتنفيذ المشاريع القطرية الروسية المشتركة، مضيفا أن الطرفين يبحثان حاليا إمكانيات جديدة في إطار 10 مليارات دولار.

وأشار أيضا إلى الاتجاهات الأخرى للتعاون بين البلدين. وتابع: "ويخص ذلك الاتصالات الثقافية والإنسانية والتعاون العسكري التقني. وطبعا أريد أن أناقش معكم المسائل الخاصة بالوضع الحالي في المنطقة".

من جانبه أكد أمير دولة قطر استعداده لزيادة التعاون مع روسيا في مجال الاستثمارات، مشيرا إلى التعاون الناجح للطرفين في مجال الطاقة. وأوضح أن الدولتين تربطهما علاقات قوية وعميقة وثابتة، داعيا أيضا إلى تنشيط التبادل الثقافي.

المصدر: إنترفاكس