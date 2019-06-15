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بوتين يهدي البوظة الروسية لنظيره الصيني بمناسبة عيد ميلاده

أخبار روسيا

بوتين يهدي البوظة الروسية لنظيره الصيني بمناسبة عيد ميلاده
Sputnik Alexei Druzhinin
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في دوشانبه، طاجيكستان، 15 يونيو 2019
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبيل انطلاق قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" اليوم السبت في دوشنبه نظيره الصيني، شي جين بينغ، بعيد ميلاده وأهداه البوظة الروسية.

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انطلاق قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" في عاصمة طاجيكستان دوشنبه

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس بوتين زار مقر الرئيس الصيني في دوشنبه لتهنئته بعيد ميلاده الـ66 وأهداه صندوقا من البوظة الروسية التي يحبها الزعيم الصيني كثيرا.

وقال: "أكد الرئيس (بوتين) على دور شي جين بينغ في تطوير العلاقات الثنائية، وأشار إلى نجاح زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني مؤخرا إلى روسيا".

وبدوره شكر شي جين بينغ الرئيس الروسي على التهاني والهدايا، قائلا إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور في الصين.

المصدر: نوفوستي

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