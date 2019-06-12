وفاة نجمة ألعاب كمبيوتر بشكل مأساوي في موسكو

توفيت في موسكو بشكل مأساوي، النجمة العالمية في الرياضة السبرانية ليليا نوفيكوفا، التي نشطت تحت الاسم المستعار "ليا".

وقالت صحيفة " موسكوفسكي كومسوموليتس"، إن الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، تزحلقت في البانيو داخل شقة والديها بموسكو في الليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نوفيكوفا، بقيت لوحدها في المنزل، وفشلت عائلتها بالاتصال بها، ولذلك طلبت من جارة لها التحقق من الأمر. وعندما دخلت الجارة إلى الشقة، وجدت ليليا، فاقدة الوعي في الحمام، فاستدعت فريق الإسعاف، الذي أكد وفاة الشابة.

ونوفيكوفا، مدونة ونجمة ألعاب الكمبيوتر، وقادت العديد من الفرق الشهيرة في لعبة الكمبيوتر المتعددة الأطراف "Dota".

المصدر: rsport.ria.ru