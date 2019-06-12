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المدمرة اليابانية "سودزونامي" ترسو في فلاديفوستوك

أخبار روسيا

المدمرة اليابانية
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دخلت المدمرة اليابانية "سودزونامي"، إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية يوم 10 يونيو، في زيارة غير رسمية وذلك وفقا لاتفاق سابق بين السلطات الروسية واليابانية.

وعزف النشيد الوطني للدولتين في قاعدة أسطول المحيط الهادئ الروسي في فلاديفستوك، واستقبل الطاقم الضيف بالخبر والملح، حسب التقاليد الروسية. 

وتأتي الزيارة، في إطار الإعداد للمناورات البحرية المشتركة SAREX2019.

وجرت في القاعدة مسابقات رياضية بين العسكريين اليابانيين والروس، بما في ذلك شد الحبل ولعب كرة الطاولة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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