برلماني أوكراني: مواطنونا غالبا ما يكونون وراء الإرهاب الهاتفي في روسيا

قال عضو البرلمان الأوكراني أنطون غيراشينكو، إن الأوكرانيين غالبا ما يتركون رسائل كاذبة حول تلغيم مواقع في روسيا، زاعما أن ذلك "ردا على رسائل مشابهة يتركها الروس حول مواقع أوكرانية.

وقال غيراشينكو في مقابلة مع قناة "112 أوكرانيا": "الإرهاب الهاتفي متقدم بشكل كبير في بلدنا، لأن لدينا مواجهة مع روسيا، ونلاحظ كيف يستمتع الروس بـ(التبليغ الكاذب) عن تلغيم المواقع في أوكرانيا، ومن ثم يضعون مشاهد على الإنترنت، وكيف تتفاعل وسائل الإعلام معه. من ناحية أخرى، يرد بعض المواطنين الأوكرانيين بنفس العمل، وعندما تسمع أن بعض محطات المترو في روسيا ملغومة، يمكن أن يكون وراء البلاغ الكاذب مواطن روسي، وأحيانا أخرى قد يكون وراءه أوكراني".

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وبدأت في شهر يناير، موجة جديدة من البلاغات الكاذبة حول مواقع ملغومة في جميع أنحاء روسيا من الشرق الأقصى وحتى المناطق الشمالية الغربية.

وغطت الاتصالات الكاذبة منذ أكثر من عام، 75 كيانا روسيا من أصل 85، وتم إجلاء ما يقرب من مليوني شخص من آلاف مراكز التسوق ومحطات السكك الحديد والمترو وغيرها من المرافق العامة. ولم يتم تأكيد خطر الانفجار في أي من تلك البلاغات.

المصدر: نوفوستي