 
مباشر

مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان: أخطط لزيارة القرم

أخبار روسيا

مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان: أخطط لزيارة القرم
Sputnik
شبه جزيرة القرم الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz5b

أعلنت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، أنها تخطط فعلا لزيارة شبه جزيرة القرم الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن مياتوفيتش القول: "هذه الزيارة يجب أن تنال الموافقة". "أود أن أؤكد أنني أخطط حقاً للذهاب إلى شبه جزيرة القرم، ولكن حتى الآن لا يزال يتعين تأكيدها".

وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى أنه لا تزال توجد بعض الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح. وتدقيق.

إقرأ المزيد
لافروف يؤكد ضرورة استعادة حقوق روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
لافروف يؤكد ضرورة استعادة حقوق روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، ستزور شبه جزيرة القرم في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر.

يذكر أن الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حرم من حق التصويت وفرضت عليه قيود أخرى في أبريل عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا.

وردا على ذلك أوقفت روسيا دفع الاشتراكات المالية حتى استعادة حقوقها بالكامل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"في حياة بعد الموت".. هذا ما قاله صائب عريقات عن "وفاته" لـ3 دقائق و20 ثانية