مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان: أخطط لزيارة القرم

أعلنت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، أنها تخطط فعلا لزيارة شبه جزيرة القرم الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن مياتوفيتش القول: "هذه الزيارة يجب أن تنال الموافقة". "أود أن أؤكد أنني أخطط حقاً للذهاب إلى شبه جزيرة القرم، ولكن حتى الآن لا يزال يتعين تأكيدها".

وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى أنه لا تزال توجد بعض الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح. وتدقيق.

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وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، ستزور شبه جزيرة القرم في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر.

يذكر أن الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حرم من حق التصويت وفرضت عليه قيود أخرى في أبريل عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا.

وردا على ذلك أوقفت روسيا دفع الاشتراكات المالية حتى استعادة حقوقها بالكامل.

المصدر: RT