إغلاق القضية الجنائية المدوية ضد الصحفي غولونوف

أعلن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف أن الوزارة أوقفت الملاحقة الجنائية بحق الصحفي الاستقصائي إيفان غولونوف الموقوف منذ الخميس في قضية مخدرات أثارت صدى واسعا في المجتمع.

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وقال كولوكولتسيف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "بناء على نتائج الفحوصات البيولوجية والجنائية والجينية وتلك التي تخص بصمات الأصابع، تقرر وقف الملاحقة الجنائية ضد المواطن إيفان غولونوف، نظرا إلى عدم وجود أدلة تثبت مشاركته في ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه".

وأكد أن القرار يقضي بإخلاء سبيل غولونوف الخاضع منذ السبت الماضي للإقامة الجبرية فور إطلاعه على القرار، وإسقاط التهم الموجة إليه.

وفي تطور مهم آخر في القضية، أعلن وزير الداخلية أن عناصر الشرطة الذين شاركوا في احتجاز الصحفي أبعدوا عن العمل طوال فترة التحقيق الداخلي في مدى قانونية أفعالهم بحق غولونوف.

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وتابع كولوكولتسيف بالقول إن ملفات التحقيق الداخلي التي فتحتها إدارة الأمني الذاتي في وزارة الداخلية، أحيلت بالفعل إلى لجنة التحقيق الفيدرالية.

إضافة إلى ذلك، قررت الداخلية الروسية إقالة كل من رئيس قسم الشرطة التي أطلقت القضية ضد غولونوف ورئيس قسم مكافحة المخدرات في موسكو.

وأشار كولوكولتسيف إلى أن الوزارة أرسلت طلب إقالة هذين المسؤولين إلى الكرملين لنظر رئيس الدولة فلاديمير بوتين فيه.

من جهتها، أصدرت لجنة التحقيق الفيدرالية اليوم الثلاثاء بيانا قالت فيه إنها ستعمل على "تحديد الظروف المتعلقة بالاحتجاز غير المشروع للصحفي غولونوف وانتهاك حقوقه".

وجاء في البيان: "ستحلل لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية بشكل دقيق البيانات المقدمة من وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف وإدارة الأمن الذاتي في وزارة الداخلية، بخصوص المخالفات المحتملة التي ارتكبها أفراد الشرطة المتورطين في الملاحقة الجنائية بحق إيفان غولونوف".

وأكدت اللجنة أن تحقيقها سيحدد جميع ملابسات احتجاز غولونوف في القضية الجنائية المتعلقة بالتداول غير المشروع للمخدرات، ليخرج بـ"قرار شرعي ومدروس".

وأوقفت الشرطة غولونوف وسط موسكو يوم الخميس بشبهة الاتجار بالمخدرات، وقالت إنها عثرت على أربعة غرامات من المخدرات في حقيبته عند توقيفه، وعلى كميات أكبر في منزله.

ورفض الصحفي هذا الاتهام، مصرا على أن المخدرات دست له انتقاما منه، على فضحه في تقاريره الاستقصائية حالات فساد في السلطة وأجهزة الأمن في المدينة.

وأطلق الصحفيون الروس حملة تضامن واسعة غي مسبوقة مع غولونوف، انضم إليها حقوقيون وشخصيات اجتماعية وثقافية معروفة.

وأفرجت السلطات عن غولونوف يوم الجمعة لوضعه قيد الإقامة الجبرية في انتظار نتائج التحقيق.

المصدر: RT + وكالات