"فيليكي أوستيوغ" تنفذ مهمات في البحر الأبيض المتوسط

تنفذ السفينة الصغيرة الحاملة للصواريخ "فيليكي أوستيوغ"، التابعة لأسطول بحر قزوين الروسي، عملية انتقال وفق خطة، من مدينة "سيفاستوبول" إلى البحر الأبيض المتوسط .

وأفاد مصدر في أسطول البحر الأسود، بأن هذه السفينة الحربية، تعبر في الوقت الراهن مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا.

وفي نهاية هذا اليوم، ستنضم السفينة إلى المجموعة البحرية الروسية في البحر الأسود، وستبدأ بتنفيذ مهمات قتالية محددة لها.

وهذه الرحلة الثانية للسفينة الصاروخية المذكورة، إلى البحر الأبيض المتوسط، أما الأولى، فكانت في أكتوبر عام 2018.

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وتضم المجموعة البحرية الروسية في البحر المتوسط حاليا، 15 سفينة، من السفن القتالية وسفن الدعم والإمداد.

وأنزلت سفينة "فيليكي أوستيوغ"، إلى المياه في عام 2014، ويبلغ طولها 74.1 متر وعرضها 11 مترا، وقوة إزاحتها للماء 949 طنا، وسرعتها 25 عقدة. ومن بين الأسلحة التي تحملها السفينة، صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر".

المصدر: إنترفاكس