مقاتلة روسية تعترض طائرتين للناتو فوق البلطيق

انطلقت مقاتلة Su-27 من قوة الدفاع الجوي لأسطول البلطيق الروسي، لاعتراض طائرتين أجنبيتين كانتا تقتربان يوم أمس من حدود البلاد وتمكنت من إبعادهما عنها.

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وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "رصدت أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود روسيا يوم أمس الثلاثاء، وانطلقت مقاتلة Su-27 من قوة الدفاع الجوي لأسطول البلطيق لاعتراضهما في الجو".

وأضافت: "اقترب طاقم المقاتلة الروسية لمسافة آمنة من الهدفين في الأجواء، وحدد هويتهما كطائرتي استطلاع تابعتين لسلاح الجو الأمريكي الأولى من طراز RC-135 والثانية تابعة للقوات الجوية السويدية من طراز "غولف ستريم".

وأبلغ طيار المقاتلة الروسية Su-27 قيادته عن تحديده نوع طائرتي الاستطلاع الأجنبيتين وتابعيتهما، ورافقهما لمنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي امتثالا لجميع التدابير الأمنية اللازمة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن طلعة الطائرة الروسية Su-27 كانت متوافقة تماما مع القواعد الدولية للأجواء.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية