مقتل شخصين بانفجار في ناقلة نفط في محج قلعة

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن شخصين على الأقل قتلا بانفجار في ناقلة في ميناء مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الميناء: "وفقا للبيانات الأولية، تم العثور على جثتي اثنين من القتلى، والبحث عن شخص آخر مستمر".

وذكرت الخدمة الصحفية للأسطول الروسي، أن الحادث وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا أثناء نقل مشتقات نفطية، لافتة إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا، اثنان منهم نقلا إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث جار عن ثلاثة آخرين.

المصدر: وكالات روسية