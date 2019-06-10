محاكمة مواطن روسي بتهمة دعم تنظيم "القاعدة"

ستنظر المحكمة العسكرية لدائرة الفولغا، في وسط روسيا، في القضية الجنائية بحق أحد سكان جمهورية تتارستان، متهم بتقديم دعم مالي لجماعة إرهابية.

وذكر مصدر في المكتب الصحفي للمديرية الإقليمية للجنة التحقيق الروسية، أن المدعو أندريه فيريزومسكي، يواجه تهمة تقديم المساعدة المالية، لمنظمة "إمارة القوقاز" ولتنظيم "القاعدة" الإرهابيين.

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ويحاكم فيريزومسكي، البالغ من العمر 47 عاما، وفقا للقسم 1 من المادة 205.1 من قانون العقوبات الجنائية الروسي( تقديم المساعدة للنشاطات الإرهابية).

ووفقا للتحقيق، فقد حاول المتهم مع شريك له، تجنيد السكان في قرية "يوتازا"( في تتارستان) في صفوف منظمة "إمارة القوقاز"، وحرضهم على تنفيذ عمليات إرهابية في شمال القوقاز.

وفي عام 2012، حول المتهم أموالا، بلغت قيمتها الإجمالية، 27.4 ألف دولار إلى باكستان لتمويل مسلحي تنظيم "القاعدة".

المصدر: إنترفاكس