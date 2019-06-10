الأمن الروسي يعتقل مجموعة من أنصار "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي في القرم

نفذ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في شبه جزيرة القرم، مداهمة أدت لتوقيف مجموعة من أنصار المنظمة الإرهابية "حزب التحرير الإسلامي" المحظورة في روسيا.

وظهر في شريط فيديو، رجال أمن يداهمون ويفتشون بيوتا يتخذها "الإرهابيون" أوكارا لأنشطتهم.

وخلال المداهمة ضبطت قوات الأمن، وسائل اتصال ومطبوعات دعائية ونواقل للمعلومات.

وفي وقت سابق من اليوم، أوقفت مجموعة مشتركة من المخابرات والحرس الوطني، والشرطة الروسية، ثلاثة أشخاص يجندون لتنظيم "داعش"، و5 من عناصره، في جمهورية القرم الروسية.

و"حزب التحرير الإسلامي"، مصنف في روسيا منظمة إرهابية، كما أن أنشطته محظورة في معظم الدول العربية، ودول أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط.

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وفي نهاية مارس الماضي، اعتقل الأمن الروسي في القرم، 20 شخصا، من أعضاء التنظيم المذكور.

المصدر: نوفوستي