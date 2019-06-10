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الفحص الطبي يكشف خلو جسم الصحفي غولونوف من آثار المخدرات

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الفحص الطبي يكشف خلو جسم الصحفي غولونوف من آثار المخدرات
Sputnik Evgeni Odinokov
الصحفي إيفان غولونوف يمثل أمام محكمة في موسكو في 7 يونيو
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أعلن كبير أطباء وزارة الصحة الروسية لعلاج الإدمان يفغيني برون، أنه لم يتم العثور على آثار المخدرات في تحاليل الصحفي إيفان غولونوف الموقوف في قضية مخدرات.

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وقال برون في تصريح لقناة "روسيا 1" اليوم الاثنين: "لم تظهر مختلف أساليب الفحص وجود مخدرات حتى اللحظة"، مضيفا أن "الفحص مستمر".

وأوقفت الشرطة غولونوف وسط موسكو يوم الخميس بشبهة الاتجار بالمخدرات، وقالت إنها عثرت على أربعة غرامات من المخدرات في حقيبته عند توقيفه، وعلى كميات أكبر في منزله.

ورفض الصحفي هذا الاتهام، مصرا على أن المخدرات تم دسها له انتقاما لما فضحه في تقاريره الاستقصائية من حالات فساد في السلطة وأجهزة الأمن في المدينة.

وأطلق الصحفيون الروس حملة تضامن واسعة مع غولونوف، انضم إليها حقوقيون وعدد من الشخصيات الاجتماعية والثقافية المعروفة.

وأخلت المحكمة مساء الجمعة سبيل غولونوف ووضعته قيد الإقامة الجبرية في انتظار نتائج التحقيق.

المصدر: RT

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