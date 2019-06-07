الخارجية الروسية توضح سبب انقطاع الاتصالات عن مقرها الرئيسي
Sputnik Наталья Селиверстова
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أوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سبب انقطاع الاتصالات عن مقر الوزارة، الأمر الذي يحول دون تواصل الراغبين مع الوزارة حتى الآن.
وكتبت زاخاروفا في حسابها على "فيسبوك": "إذا كنت تريد الاتصال بوزارة الخارجية اليوم، فلن تنجح في الواقع اليوم، مثلك مثل موظفي الوزارة الذين لا يتمكنون من الاتصال بأي مكان أو بأي أحد. الأجهزة صامتة".
وأضافت: "في الليل، عندما قامت شركة متخصصة بعيدة في نشاطها عن نطاق الخارجية بأعمال الصيانة الدورية، تضررت خطوط الهاتف".
وختمت زاخاروفا بالقول مازحة: "يجري الآن إصلاح ما تم إصلاحه".
المصدر: "نوفوستي"
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