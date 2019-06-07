الخارجية الروسية توضح سبب انقطاع الاتصالات عن مقرها الرئيسي

أوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سبب انقطاع الاتصالات عن مقر الوزارة، الأمر الذي يحول دون تواصل الراغبين مع الوزارة حتى الآن.

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وكتبت زاخاروفا في حسابها على "فيسبوك": "إذا كنت تريد الاتصال بوزارة الخارجية اليوم، فلن تنجح في الواقع اليوم، مثلك مثل موظفي الوزارة الذين لا يتمكنون من الاتصال بأي مكان أو بأي أحد. الأجهزة صامتة".

وأضافت: "في الليل، عندما قامت شركة متخصصة بعيدة في نشاطها عن نطاق الخارجية بأعمال الصيانة الدورية، تضررت خطوط الهاتف".

وختمت زاخاروفا بالقول مازحة: "يجري الآن إصلاح ما تم إصلاحه".

المصدر: "نوفوستي"