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موسكو تدعو واشنطن للتخلي عن الإجراءات الهادفة لتقسيم الجيش الفنزويلي

أخبار روسيا

موسكو تدعو واشنطن للتخلي عن الإجراءات الهادفة لتقسيم الجيش الفنزويلي
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن الإجراءات الهادفة إلى تقسيم القوات المسلحة الفنزويلية.

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وقالت في موجزها الصحفي: "ندعو للتخلي عن الإجراءات الرامية إلى تقسيم القوات المسلحة لفنزويلا.​ يجب أن تقف مؤسسة الدولة هذه على حراسة النظام الدستوري، وليس المشاركة في العمليات السياسية الداخلية".

وأضافت: "على الرغم من أن خطر التدخل المباشر في فنزويلا الآن يبدو أنه قد انخفض، إلا أن خطر الأعمال غير القانونية ضد حكومة هذا البلد، بما في ذلك الأعمال العسكرية، لا يزال قائما".

المصدر: سبوتنيك

 

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